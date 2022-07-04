世界盃直擊︱今屆球場距離近兼有接駁巴士　香港球迷11日睇11場　認行程易疲憊 (00:14)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

本地記者來到卡塔爾遇到不少香港球迷，從中了解「受惠」今屆球場相距甚近，全可透過地鐵或免費接駁巴士到步，一日最多有4場分組賽舉行下，令不少香港球迷都頻頻睇比賽。如分組賽每日最多舉行4場賽事，分別在當地時間下午1時、4時、晚上7時和10時開賽，每仗完場至少約有1小時讓球迷緊接下一場。

香港球迷King來卡塔爾12天，有11天看比賽，至今8日已看7場，多天更試過一日睇兩場，預計最終會看多達11場，「上屆俄羅斯世盃留在莫斯科4天只看兩場。研究過多哈地方不大、景點不多，今次來都是看比賽為主」。不過他承認一日兩賽是有點辛苦，試過首仗完場不久，便要立即離場乘接駁巴士到下個球場，「一開始覺得行程幾好，但之後開始覺得有點累，一日睇一場其實都有點chur，除了下午戶外天氣熱，有時晚上10時的比賽，完賽後回程已是深夜」。

此外，King透露有港人開設了Telegram群組，讓身在卡塔爾的港人互相提供購票、當地交通及飲食等情報，現有近百人加入。

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