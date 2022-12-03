賽艇︱陳至鋒後上封王　首膺單人艇亞洲冠軍　夏赫/陳柏匡青年組添銀 (17:51)

陳至鋒雖然在周三初賽只得小組第4，但復活賽首先衝線，躋身今早決賽。這名第1線起步的港將，首500米雖6人中排第4，落後領先的東道主選手逾6秒。惟在逆流等因素下，所有選手今場速度都要比初賽慢超過40秒。留前鬥後的陳至鋒完成1500米已收復所有失地，最後500米帶出一隻艇位的距離，以8分09.647秒先衝線，繼3年前伙趙顯臻參戰輕量級雙人雙槳賽後，再取得亞洲冠軍名銜。

夏赫及陳柏匡則在男子青年組雙人雙槳決賽大半前領先下後勁不繼，最終以逾1.5秒差距，屈居印度隊組合之後摘銀。女子雙人雙槳的潘柯羽/梁穎桉與男子輕量級四人艇的陳廸麟/陳鈺文/黃浩然/周義評，均在所屬比賽得「梗頸四」，與獎牌擦身而過。

賽事明早會上演其餘決賽，男子輕量級單人雙槳的趙顯臻、雙人單槳的林新棟/王瑋駿、女子輕量級雙人雙槳的黃湘儀/洪詠甄等都有力問鼎獎牌。

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