世界盃︱C朗「助攻」韓國隊獲封「金拿度」　離場時疑與曹圭成口角 (16:30)

葡軍今仗早段憑列卡度賀達入球領先，但27分鐘面對韓國隊角球時，前柱兩名球員漏頂，結果皮球彈中C朗背部，再落在敵衛金英權面前，被對方近門扳平。網上有一張C朗與亞洲人面孔的合成圖片流傳，還命名為「金拿度（Kimnaldo）」，諷刺他成為韓國隊間諜。有在場的韓國隊球迷則喊「朗拿度在哪裏」，模仿日前沙特阿拉伯隊球迷諷刺阿根廷隊隊長美斯表現沉寂。

C朗其後有一次頭槌補頂斜出，最終65分鐘被安達施華入替，3場分組賽只攻入1球12碼，被影到離場時帶粗口說「你真的很急於要我走」？他賽後否認對象是換人的主帥費蘭度山度士：「有個韓國球員一直催促我，我叫他收聲，因為他沒有這權力，但都只是一時面紅耳熱的事。」山度士就補充這名韓國球員以英文用詞帶侮辱性，因而令中堅比比要介入平息。

根據外電圖片，葡軍將帥所指的韓國隊球員，相信是近期人氣急升的前鋒曹圭成，後者表示：「我籲他快快離去，他就用粗口來回應我。」

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