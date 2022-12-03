世界盃︱加納守將滿意與烏拉圭「攬炒」　名宿基恩直播稱報應 (12:29)

加、烏兩軍上一次交手是12年前的世盃8強，當時烏拉圭隊前鋒蘇亞雷斯加時用手護空門，基恩射失12碼，令對方奇蹟晉級而成為一時佳話。加納隊今仗亦同樣有隊長安祖阿休早段宴客，輾轉遭烏軍連入兩球。艾馬迪承認未能領先是今仗轉捩點，但不會怪責阿休。

要和波才有望出線的加納隊，與需要多一個入球的烏軍末段合演對攻戰，但2：0比數維持至完場，將晉級席位拱手讓予另一場贏波的韓國隊。效力李斯特城的艾馬迪稱：「個人而言，阻止烏拉圭出線也非常重要。我知道他們還要多一個入球，跟隊友說如果我們無法晉級，他們也不可以。」為電視台擔任球評的基恩，在節目中也回應到昔日的牙齒印：「他們要歸家了，我會說報應呀。」他又笑言阿休現在可一同分擔箭靶角色。

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