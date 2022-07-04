世界盃︱烏拉圭兩未獲12碼飲恨出局　卡雲尼怒推VAR機　蘇亞雷斯抨FIFA針對 (11:00)

雖然韓國隊同時間另一場絕殺葡萄牙隊，與烏拉圭隊分數及得失球差相同，憑較多入球晉級16強，但只需多入一球便可出線的烏軍，同時間有卡雲尼在對方禁區被加納隊守將薛杜踢中後腳跌倒，球證以至視像裁判均無動於中。至於在下半場較早時間，另一烏軍前鋒達雲紐尼斯被敵衛艾馬迪連人帶波飛剷後，球證到場邊看重播後，也未判12碼。烏軍不少球員之後包圍球證，其中卡雲尼與荷西基文尼斯都被罰黃牌，而卡雲尼離場時推倒重播設備，料面臨國際足協追加處分。

烏拉圭隊前鋒蘇亞雷斯未有捲入激烈投訴的事件中，只抱頭痛哭，但賽後也炮轟執法團隊判決：「卡雲尼很明顯在敵衛前，紐尼斯也一樣。想到今屆其他不可思議獲判的12碼，我想國際足協和球證最少也要解釋一下。」他又提到自己不能完場後將子女接到場中，說道：「國際足協總是針對烏拉圭。」35歲的蘇亞雷斯和卡雲尼今次均是第4次，亦料是最後一次參加世界盃。

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