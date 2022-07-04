世界盃｜巴西留力不敵喀麥隆　驚險保G組首名出線　瑞士挫塞爾維亞奪次名 (05:01)

賽前排次席的瑞士，甫開賽便與必須取勝才有望出線的塞爾維亞鬥攻，戰至20分鐘，中場梳頓沙基利射門「省」中對手後衛入網先開紀錄，但6分鐘後塞軍由前鋒阿歷山大米祖域的頭槌扳平。戰至35分鐘，米祖域前線拍檔杜辛華荷域殺入禁區地波妙射得手，一度反超前2：1。不過只要贏波就可確保出線的瑞士，先於44分鐘由射手比列安保路接應右路地波傳中伏兵遠柱射入，再於下半場初段藉一次中路三角短傳，由中場費奧拿殺入禁區射成3：2，再次超前。最終瑞士保住勝局至完場，3戰得6分取下G組次名，晉級16強後將鬥H組首名的葡萄牙。

至於已出線的巴西，是役與上仗小勝瑞士一戰有多達9個正選調動，留力出戰淘汰賽。不過人才濟濟的「森巴兵團」面對喀麥隆仍佔上風，其中效力阿仙奴的左翼加比爾馬天尼利相當活躍，多次與效力曼聯的右翼安東尼馬菲奧斯製造威脅。不過，須爭勝才有望出線的喀軍，於完半場最後一擊亦有前鋒麥比奧莫接應傳中近門頭槌攻門，被巴西門將艾達臣摩拉斯撲出，亦是今屆首次有球隊射中巴西大門。

下半場巴西繼續雙翼齊飛，但喀軍門將艾柏斯多次化險為夷，末段巴西再進一步換入鮮有上陣的後備兵下，終被喀麥隆於補時階段由前鋒阿布巴卡頂入，後者疑興奮過度除衫慶祝，令原本有黃牌在身的他兩黃一紅被逐，最終巴西雖以0：1吞敗，成為球隊自1998年以來首場分組賽敗仗，但賽後3戰得6分，仍以較佳得失球力壓同分的瑞士取首名出線，連續十屆晉身淘汰賽，16強將遇H組次名的韓國。

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