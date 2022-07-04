世界盃｜傳下屆世界盃取消16組3隊　改12組4隊角逐　比賽場數勢大增 (23:13)

2026世界盃決賽周將由今屆32隊，增加五成至48隊，並破天荒由3個國家美國、加拿大和墨西哥聯辦，比賽城市則多達16個，而比賽總數會由現在的64場增至80場，昨卻有報道指出，FIFA為了令下屆比賽更加刺激和更具吸引力，將在未來數月，研究減為12組及改回每組4隊角逐，據報每組基本出線席位為兩隊，另加其中8個分組賽最佳第3名球隊，決出32強，而每支4強球隊將需踢8仗，比今屆的要多踢一場。

然而，隨着下屆世盃參賽球隊及比賽場數或增加，比賽日數也會隨之增加，意味着FIFA和各支國家隊，勢與球員所屬的球會產生更多摩擦。世盃於1930年舉行首屆世盃，當時只有13支球隊參賽，其後逐步增加，至1982年一屆增至24隊，1998年一屆改為32隊及維持至今。

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