加納近月爆發經濟衰退,貨幣塞地今年累計貶值逾56%,日前公布要以黃金取代美元購石油,以控制匯價,並獲國際貨幣基金組織(IMF)緊急貸款。國會議員Issac Adongo在財政預算案辯論時,抨擊加納政府施政無能,矛頭直指副總統Mahamudu Bawumia:「馬古尼是曼聯後防最大危機,飛剷自己人,然後助攻對手。主席,這個國家也有經濟版的馬古尼,把持住經濟命脈然後摧毀所有,繼續擺烏龍。」

與此同時,荷蘭名宿雲達華治,近期一次批評德國隊中堅歷卡斯蘇尼在世界盃表現欠佳,亦稱呼他為「德國馬古尼」,令「哈密瓜」躺着也連環中槍。

Despite good performances at the World Cup so far, England's Harry Maguire was used as an example by an MP in Ghana to ridicule the vice president who he accused of economic mismanagement 👇



🔵 #Qatar2020 LIVE coverage: https://t.co/wxtAourpg4 pic.twitter.com/Jhp54IAnbS— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 1, 2022