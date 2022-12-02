世界盃︱加納經濟衰退　副總統遭諷「經濟界馬古尼」 (16:39)

加納近月爆發經濟衰退，貨幣塞地今年累計貶值逾56%，日前公布要以黃金取代美元購石油，以控制匯價，並獲國際貨幣基金組織（IMF）緊急貸款。國會議員Issac Adongo在財政預算案辯論時，抨擊加納政府施政無能，矛頭直指副總統Mahamudu Bawumia：「馬古尼是曼聯後防最大危機，飛剷自己人，然後助攻對手。主席，這個國家也有經濟版的馬古尼，把持住經濟命脈然後摧毀所有，繼續擺烏龍。」

與此同時，荷蘭名宿雲達華治，近期一次批評德國隊中堅歷卡斯蘇尼在世界盃表現欠佳，亦稱呼他為「德國馬古尼」，令「哈密瓜」躺着也連環中槍。

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