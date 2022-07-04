世界盃直擊｜兩大前國腳點評日本出線 小野伸二信任後輩能力撐森保一 大久保嘉人讚球員夠耐性 (14:32)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

現年43歲的小野伸二曾參加過1998、02及06年共3屆世盃決賽周，外流加盟過飛燕諾及波琴等隊，至今仍未退役，近年效力日職北海道札幌岡薩多。他賽後向本報等數間傳媒表示，相信在世盃開鑼前，無人會預計到日本隊能先後擊敗德國及西班牙，「面對德國與西班牙當然是硬仗，最後我們贏了，達成難以置信的成績」。被問到日本致勝秘密，他笑言：「沒有，只是球員都踢得很好，每個人都為球隊而戰，才可以有今場賽果，當然反勝也有帶點運氣。」日本最終力壓及擊敗西班牙和德國成為E組首名出線，完場一刻場內不少日本球迷都感動落淚。

這名日本前國腳又稱，他一直相信日本隊有能力取得好成績，今屆會繼續支持藍武士走到更遠，「我一直相信日本有能力，當我年輕時也代表過日本隊上陣，現時這批年輕世代正帶領國家隊走向下一階段，我希望球隊可以再晉級（8強）」。

問到主教練森保一領軍廣受批評，如今在分組賽出線是否一大成就時，小野伸二僅稱，「下場16強將對克羅地亞，是上屆世盃表現很好、打入決賽的球隊，預計這場賽事將會非常困難，我希望日本緊接專注備戰，但我相信球隊、相信森保一的部署」。

另邊廂，3屆日職神射手的另一前國腳大久保嘉人，賽後亦在傳媒中心接受本報簡短訪問時表示，日本今仗之能夠反勝，也有賴球員踢得夠耐性，他亦對此感動，「球隊上半場表現完全不行，不過下半場表現好得多，球員踢得很有耐性，結果把握到兩個入球機會。能夠晉級真的太好了，很感動」。

現年40歲的大久保嘉人於去年退役，過去一年曾客串參與日劇，今次與小野伸二及槙野智章等前國腳，同樣為電視台主持或評述而來到卡塔爾直擊世盃。小野伸二日前才抵步，大久保於社交網發布短片，看到這對年齡合共83歲的前國腳組合，在卡塔爾早上都不忘到室內一起用跑步機鍛鍊，片段於日本球迷圈引起不少迴響。

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