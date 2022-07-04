世界盃直擊｜兩大前國腳點評日本出線 小野伸二信任後輩能力撐森保一 大久保嘉人讚球員夠耐性 (14:32)

日本隊在今晨（2日）世界盃以2：1反勝西班牙隊，後上成E組首名晉身16強。本報記者賽後在傳媒中心遇到兩名經典日本前國腳小野伸二及大久保嘉人，問及他們對「藍武士」勝出的感受。
明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊
現年43歲的小野伸二曾參加過1998、02及06年共3屆世盃決賽周，外流加盟過飛燕諾及波琴等隊，至今仍未退役，近年效力日職北海道札幌岡薩多。他賽後向本報等數間傳媒表示，相信在世盃開鑼前，無人會預計到日本隊能先後擊敗德國及西班牙，「面對德國與西班牙當然是硬仗，最後我們贏了，達成難以置信的成績」。被問到日本致勝秘密，他笑言：「沒有，只是球員都踢得很好，每個人都為球隊而戰，才可以有今場賽果，當然反勝也有帶點運氣。」日本最終力壓及擊敗西班牙和德國成為E組首名出線，完場一刻場內不少日本球迷都感動落淚。
這名日本前國腳又稱，他一直相信日本隊有能力取得好成績，今屆會繼續支持藍武士走到更遠，「我一直相信日本有能力，當我年輕時也代表過日本隊上陣，現時這批年輕世代正帶領國家隊走向下一階段，我希望球隊可以再晉級（8強）」。
問到主教練森保一領軍廣受批評，如今在分組賽出線是否一大成就時，小野伸二僅稱，「下場16強將對克羅地亞，是上屆世盃表現很好、打入決賽的球隊，預計這場賽事將會非常困難，我希望日本緊接專注備戰，但我相信球隊、相信森保一的部署」。
另邊廂，3屆日職神射手的另一前國腳大久保嘉人，賽後亦在傳媒中心接受本報簡短訪問時表示，日本今仗之能夠反勝，也有賴球員踢得夠耐性，他亦對此感動，「球隊上半場表現完全不行，不過下半場表現好得多，球員踢得很有耐性，結果把握到兩個入球機會。能夠晉級真的太好了，很感動」。
現年40歲的大久保嘉人於去年退役，過去一年曾客串參與日劇，今次與小野伸二及槙野智章等前國腳，同樣為電視台主持或評述而來到卡塔爾直擊世盃。小野伸二日前才抵步，大久保於社交網發布短片，看到這對年齡合共83歲的前國腳組合，在卡塔爾早上都不忘到室內一起用跑步機鍛鍊，片段於日本球迷圈引起不少迴響。
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