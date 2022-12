世界盃︱盧卡古創尷尬數據遭斥水貨　杜奧巴護航　馬天尼斯賽後離任比利時主帥 (10:48)

盧卡古今季受腿筋傷困擾,近3個月僅上陣45分鐘,但比利時隊急需入球下,半場遂由他入替梅頓斯。惟這名29歲前鋒5次射門當中有4球都屬半空門狀態,數據公司Opta指其預計入球值(xG)高達1.7,是有賽事有紀錄以來數值最高而未有入球的球員。

意大利《米蘭體育報》今日頭版標題斥盧卡古是水貨,更表示國際米蘭有感盧卡古難以回復前年加盟車路士前的高峰,明夏不會續借他。大量球迷亦譏笑車路士枉費逾億歐元羅致他。然而,一代名將杜奧巴為盧卡古屢次失機護航,在電視節目中說:「我從另一角度看,他是比軍3仗中,唯一可以創造大量入球機會的球員,別忘記他一整年都受傷患困擾。」比軍翼鋒謝利美杜古、後衛卡斯泰尼等亦表示,球隊出局不只是盧卡古的責任。

比利時近4屆大賽首次分組賽出局,「黃金一代」未能染指任何錦標而沒落,馬天尼斯戰術失衡亦令他飽受抨擊。他賽後承認會離隊,但解釋原因時卻有點前言不對後語:「世界盃開始前才作這個決定……我一直都想對球隊忠誠,完成工作。現在不是辭職,而是合約完結,這一直是我的計劃。」他又指中場泰利文斯、杜古等可繼承黃金一代。門將泰拔高圖爾斯及翼衛梅尼亞等兩名年過30的主將,就率先表明自己無意現時退下。

