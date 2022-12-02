世界盃｜日本17%控球靠後備兵發威　堂安律稱贏波不是奇蹟 (11:28)

日本半場落後西班牙一球，森保一換入堂安律及三笘薰後馬上收效，前者在48分鐘在右路勁射扳平，後者51分鐘神奇救球，助田中碧入球反勝。在分組賽射入2球的堂安律，是繼稻本潤一、本田圭佑、乾貴士等大前輩之後，日本隊史上單屆世界盃能射入2球之人，他賽後表示球隊贏波非僥倖，「經過這場比賽後，日本民眾就會認為第一場贏德國不是奇蹟，而是必然的勝利」。

世界盃史上僅1938年的巴西隊、1970年的德國隊，曾兩度克服上半場落後的劣勢反勝；而日本隊此役控球率只得17.7%仍能取勝，更在世界盃史上寫下新紀錄。此役另一功臣三笘薰則指，球隊半場落後是預算之內，他表示，「比賽發展如部署一樣，半場0：1完全沒問題，我們準備好下半場決勝負」。

日本隊將於下周一（5日）晚上11時鬥上屆亞軍克羅地亞隊，堂安律盼助球隊突破歷屆成績，殺入8強。

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