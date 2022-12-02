世界盃｜日揆岸田文雄祝賀森保一領軍出線　日足總傳未決定續約 (10:06)

當日本隊獲勝後，岸田文雄即在社交網Twitter發文道賀，「恭喜日本隊在世界盃首名出線，領隊森保一和球員承受極大壓力，但他們表現得很好，我希望與全日國民分享喜悅」。岸田文雄也致電森保一及日本足協主席田嶋幸三，祝願球隊能在16強繼續踢出好表現。

另外，森保一帶領「藍武士」在世界盃闖16強，但其帥位依然不穩。據日本傳媒報道，日本隊在2018年世界盃出局後，森保一即獲提拔成主教練，但日本足總至今未部署續約，令年底約滿的森保一仍去向未定。日本隊來年頭號目標是於卡塔爾舉行的亞洲盃，消息指延後決定主帥人選，相信對備戰這項賽事未有太大影響。除了森保一之外，些路迪教頭普斯迪高路也是大熱人選。

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