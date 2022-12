世界盃︱比賽用球或助VAR判日本入球前未出界　英球壇為德國出局幸災樂禍 (09:11)

球例指出,皮球要完整在球場邊界外才算出界,因此即使直播畫面可見皮球底部與底線白界有空隙,仍難斷定應否判入球無效。值得一提的是,今屆比賽用球加入大量感應器,能記錄皮球的外力及場上位置。惟國際足協及皮球製造商adidas暫未指出,VAR今次推翻旁證判決,有應用相關資訊和技術。

因為VAR改判,E組最終陪同哥斯達黎加隊出局的,變成德國隊而非日本隊。除了「藍武士」高興,英格蘭球迷以至名宿連尼加等亦幸災樂禍,事關英軍12年前正因中場林柏特的入球被誤判詐糊,致該屆世界盃8強未能扳平。

Fun Fact: The World Cup introduced a new ball this year with a sensor that collects spatial positioning data in real-time to make offside reviews more accurate.



But it needs to be charged before each match 🤣 pic.twitter.com/plbNz0VmSq— Joe Pompliano (@JoePompliano) November 30, 2022