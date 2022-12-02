世界盃｜盧卡古失機比利時出局　摩洛哥克羅地亞分奪F組首次名出線 (00:56)

比利時隊教練馬天尼斯在這場出線生死戰中，首次起用今季在白禮頓表現可人的進攻球員李安度杜沙特擔任正選，伙拍奇雲迪布尼及梅頓斯攻堅。不過梅頓斯上半場13分鐘及42分鐘的攻門皆未能中目標，錯失為「紅魔」先開紀錄的大好良機。若非球證翻看VAR重播影片後推翻12碼判罰，比利時甚至早在16分鐘就已先失守。

上半場5次攻門無一中龍的比利時，換邊後決定放手一搏，以狀態未足的中鋒盧卡古入替屢誤戎機的梅頓斯，其後再以杜根夏薩特入替李安度杜沙特，冀能進一步加強攻力，惟後備上陣的盧卡古卻成為另一「敗家仔」，先有60分鐘門前補射中柱彈出，兩分鐘後接應迪布尼的傳送近門一頂又告高出。狂攻不果的比利時，最終只能與克軍互交白卷。

同組另一場賽事，摩洛哥則以2：1打敗加拿大。摩洛哥上半場只花4分鐘就由中場薛耶治先開紀錄，加上射手安耶斯利23分鐘接應阿舒拉夫傳送單刀建功，助球隊擴大領先優勢。雖然摩軍守將阿古特40分鐘解圍時不慎「擺烏龍」助加拿大破蛋，但摩洛哥最後仍小勝加軍而回，並與克軍一起躋身16強賽事。至於36年後再次參加世界盃決賽周的加拿大，則成為除主辦國卡塔爾外，另一支分組賽全敗0分「畢業」的球隊。

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