世界盃｜日本再演奇蹟　反勝西班牙奪E組首名出線　德國哥斯達黎加雙雙出局 (04:56)

日本在上仗輪換下意外不敵哥斯達黎加，今面對西班牙再次有近半隊主力調動，不過「藍武士」上半場形勢被動，並於12分鐘被「狂牛」前鋒艾華路莫拉達接應艾斯派古達的傳中近門頂入，以1球領先半場。

換邊後日本換入堂安律及三笘薰隨即收效，48分鐘，日本藉對方後場傳送失誤，由堂安律於禁區頂射破西班牙門將烏尼西蒙的十指關扳平。僅3分鐘後，藍武士再憑堂安律右路傳至遠柱，三笘薰再傳中予田中碧近門撞入反超前，由於三笘薰在傳球前一刻皮球介乎出界邊緣，球證經VAR以皮球內的晶片判定沒有出界，入球有效，日本3分鐘內連入兩球反超。最終日本保住勝局，3戰得6分，反壓西班牙取下首名出線16強。

至於非勝不可的德國隊，開賽僅10分鐘憑基拿比接應大衛拉林的左路傳中頂入，以1球領先哥斯達黎加完半場。惟下半場哥軍積極反撲，憑泰捷達及祖安華加斯分別於58及70分鐘的入球反超，及後德國則憑前鋒夏維斯梅開二度，以及富克洛補時階段的入球，以4：2取勝，但最終以得失球差不敵同得4分的西班牙得第3，後者以次名晉級，將鬥F組首名的摩洛哥。

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