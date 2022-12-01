足球｜3名曾入選國足球員傳涉李鐵貪腐案　深圳門將張鷺被捕調查 (19:31)

據新浪引述媒體人李璇及北青體育微博消息，李鐵在接受當局調查期間供出3名曾為國足上陣的球員涉案，據報包括在周二（29日）在福建晉州被警方帶走調查的深圳隊門將張鷺。35歲的張鷺未曾為國足上陣，並曾效力遼寧宏運及已解散的天津權健，2020年加盟深圳隊至今。

北青體育微博同時透露另外兩名涉案球員背景，其中1人與李鐵同樣在祖籍瀋陽，並曾與張鷺一同效力天津權健，其後轉會深圳；另外1人則司職邊後衛，但未有透露其效力球隊。該帖文又稱張鷺在2019年效力更名為天津天海的天津權健時，在中超護級戰對武漢時造假。

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