足球｜3名曾入選國足球員傳涉李鐵貪腐案　深圳門將張鷺被捕調查 (19:31)

中國足球隊（國足）前帥兼名宿李鐵上月被指涉嚴重違法，正被中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。據內地傳媒報道，李鐵在調查期間供稱有3名曾入選國足的球員涉案，據報包括正被扣留調查的深圳隊門將張鷺。
據新浪引述媒體人李璇及北青體育微博消息，李鐵在接受當局調查期間供出3名曾為國足上陣的球員涉案，據報包括在周二（29日）在福建晉州被警方帶走調查的深圳隊門將張鷺。35歲的張鷺未曾為國足上陣，並曾效力遼寧宏運及已解散的天津權健，2020年加盟深圳隊至今。
北青體育微博同時透露另外兩名涉案球員背景，其中1人與李鐵同樣在祖籍瀋陽，並曾與張鷺一同效力天津權健，其後轉會深圳；另外1人則司職邊後衛，但未有透露其效力球隊。該帖文又稱張鷺在2019年效力更名為天津天海的天津權健時，在中超護級戰對武漢時造假。
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