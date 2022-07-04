世界盃｜基沙文壓哨入球變越位　法國不滿向FIFA投訴 (13:35)

由於法國隊提早出線16強，故領隊迪甘斯此仗副選盡出，球隊在58分鐘遭突尼斯隊前鋒卡斯里攻破大門，落後0：1。迪甘斯隨後換入基利安麥巴比和基沙文等主力，嘗試收復失地。

戰至補時階段，法國隊的曹亞文尼大腳傳中，突尼斯隊頭槌解圍不遠，基沙文凌空抽射破網，領軍追成1：1平手。不過，球證翻看VAR後，發現曹亞文尼傳球一刻，基沙文正處於越位位置，故改判入球無效。

基沙文對「食詐糊」感到失望，又指曹亞文尼傳中時，自己完全沒有接應的意圖，待對方守將解圍失誤才起腳。法國足總將就此向國際足協投訴，他們指球證當刻認為基沙文的入球有效，比賽更重開約40多秒，根據國際足球協會理事會（IFAB）VAR條例1.10，如球賽已重新開始，VAR不能再介入，因此按球例球證不應再去檢視入球並將它推翻。

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