足球｜比利疑心臟衰竭送院　女兒闢謠報平安 (12:11)

比利去年接受結腸腫瘤切除手術後，需要一直出入醫院接受治療，今年初開始亦多次傳出他病危的消息。據巴西《ESPN》報道，比利昨日出現全身水腫、心臟衰竭等徵狀，他在日裔妻子青木瑪希亞（Marcia Aoki）和一名護理師陪同下緊急入院，有消息指他的化療失效，癌細胞正在身體擴散。

不過，比利的女兒Kely Nascimento在社交平台闢謠，透露公親入院並非緊急事故，正進行進一步檢查。她說：「很多傳媒關心我父親的健康，他正在醫院接受例行檢查，沒有任何緊急狀况。我在新年會返回巴西，並上載一些照片，感謝外界的關心和愛。」巴西聖保羅的Albert Einstein醫院亦發聲明，表示比利「可以完全控制自己身體的重要機能」，亦無需入住重症監護病房。

正在征戰世界盃的巴西隊左閘阿歷斯迪尼斯，則祝願比利平安，「他在世界各地都能代表巴西足球，祈求上帝保佑他，讓他堅強地與我們同在」。

相關新聞：世界盃直擊｜阿根廷球迷無間斷打氣 賽後如釋重負地鐵狂歡 與波蘭球迷換波衫（有片）

相關新聞：世界盃｜今屆兩度撲出12碼 施捷斯尼成波蘭晉級功臣 與美斯打賭失敗冀走數

相關新聞：世界盃｜美斯破馬拉當拿紀錄 16強迎職業生涯1000仗

相關新聞：世界盃︱阿根廷奪C組首名 16強避法國遇澳洲 波蘭壓墨西哥取次名

相關新聞：世界盃︱澳洲挫丹麥 相隔16年再闖淘汰賽 法國留力無阻保首名