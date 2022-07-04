世界盃直擊｜阿根廷球迷無間斷打氣　賽後如釋重負地鐵狂歡　與波蘭球迷換波衫（有片） (10:13)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

南美球迷向來熱情投入，阿根廷在賽前仍未確定出線，本報記者入場直擊賽事，坐在鄰近有一大班阿根廷球迷持續投入大聲打氣，但美斯在上半場射失12碼後，令他們一度神色凝重，直至下半場初段打破僵局後，有球迷立即跟身邊人甚至素未謀面的保安擁抱，一些男球迷還揮動脫去的衣服喝采。美斯曾有次連過數人的攻門雖未能將功補過，足令看台上的阿迷們做出跪拜動作。

阿根廷人Guido是其中一個比賽時七情上面的球迷，他賽後承認如釋重負，又透露與家人們留在卡塔爾直至阿根廷落敗為止，現在很高興，我承認今仗心情很緊張，對阿根廷球迷來說今場非常重要，因為一旦落敗，我們就要回家」。

另一球迷Martin讚揚阿根廷今仗踢得進取，領先後仍繼續爭取更多入球，球員比賽態度踢得更像團隊，相信在今屆可走得更遠，「經過首場賽事失望（負沙特阿拉伯），我們當然會有點緊張和害怕，不過球隊有眾多出色球員，很好地控制了今場賽事」。他來卡塔爾看世盃接近兩周，透露因工作關係將要周六回國，會跟家人透過電視直播繼續支持，「我認為足球對於阿根廷人來說，就是希望和快樂，所以比賽時我們會這樣投入」。有阿根廷血統的美籍球迷Lana也稱，球迷雖然在賽前是緊張，同時會相信球隊可以晉級。

賽後阿根廷球迷有些留在球場慶祝，回程到地鐵內時亦持續大聲高歌狂歡。有球迷更識英雄重英雄，於場外與波蘭球迷即席交換身穿的球衣。

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