世界盃｜今屆兩度撲出12碼　施捷斯尼成波蘭晉級功臣　與美斯打賭失敗冀走數 (09:56)

阿根廷隊需要全取3分才能確保出線，故上半場火力全開，但波蘭隊門將施捷斯尼左飛右撲，上半場有多達9次撲救。不過，施捷斯尼在39分鐘一次撲救時擊中美斯面部，球證翻看VAR後認為施捷斯尼有犯規之嫌，隨即判罰12碼。

美斯親自操刀，但遭施捷斯尼捉路並以單手撲出，其生涯26次撲救12碼，成功率達3成，堪稱「12碼專家」；而這名波蘭籍門神繼上仗對沙特阿拉伯隊後再救極刑，是世界盃史上第3名門將能在同一屆賽事兩度撲出12碼。

施捷斯尼賽後接受訪問時，直言不認同球證的12碼判決，又稱要救出美斯的12碼，確實需要一點運氣。他笑言，與美斯相撞後曾與對方打賭100歐元，VAR不會判12碼，「我不知道在世界盃能否這樣做（打賭），或者我會被罰停賽。不過，我不打算付錢給美斯，反正他也不在意100歐元吧」。

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