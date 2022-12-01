世界盃｜梳爾摯親賽前離世　悲憤化為爭標動力　賓韋特因私人理由退隊 (15:00)

梳爾接受《The Athletic》時透露，祖母在世界盃前夕因癌病離世，「她是我童年中非常重要的一部分，但她被癌症折磨了很漫長時間」。梳爾續指，英軍領隊修夫基十心關心自己，曾問他是否需要離隊，但這名曼聯左閘決定留在卡塔爾，專注備戰世界盃，將悲憤化為爭標動力，「這屆世界盃對我來說意義重大，我不想錯過任何東西，祖母是我的動力之一」。

另外，英格蘭足總今晨（1日）發聲明，表示賓韋特因為私人理由，離開卡塔爾訓練基地並返回英國，預計不會在世界盃的餘下賽程歸隊。這名25歲阿仙奴中堅在世界盃頭2場分組賽候命，但未獲派上陣，而在最後一輪對威爾斯隊的分組賽，他就因病缺席。阿仙奴同日亦發聲明，表示「我們與你同在」。

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