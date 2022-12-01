世界盃｜美斯破馬拉當拿紀錄　16強迎職業生涯1000仗 (08:40)

美斯5度征戰世界盃，5次都領軍晉級淘汰賽，此役是他在決賽周第22次上陣，打破馬拉當拿保持紀錄，成為阿根廷隊史在世界盃決賽周登場次數最多的球員。這名35歲星將直言未有留意相關紀錄，但仍為自己寫下紀錄而榮幸，「我認為馬拉當拿會替我感到高興，因為他很關心我，當我一切事情都順利時，他總是很高興。」

美斯在世界盃22次上陣，僅次於意軍鐵衛馬甸尼（23次）、德軍「轟炸機」高路斯（24次）及紀錄保持者馬圖斯（25場），如果阿根廷隊能殺入決賽，美斯又場場上陣的話，他將於決賽創造新紀錄。

阿根廷隊將於16強鬥澳洲隊，美斯亦會來職業生涯第1000仗，他曾為巴塞隆拿上陣778場、巴黎聖日耳門上陣53場，並為阿根廷上陣168場。不過，美斯相信自己將面對連番硬仗，他說：「對澳洲會是困難的比賽，任何球隊都有機會取勝，一切都很公平。我們要做最好準備，冷靜地逐場踢下去。」

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