世界盃︱澳洲挫丹麥　相隔16年再闖淘汰賽　法國留力無阻保首名 (01:01)

法國隊今仗大幅度輪換，收起包括基利安麥巴比、基奧特及洛里斯等9名主力，僅得後衛華拉尼及中場曹亞文尼續擔正。相反賽前排榜尾、是役必須取勝才有望出線的突尼斯隊，甫開賽便採取主動，戰至8分鐘，突尼斯中場拿達根迪利接應左路開出的罰球近門射入，惟越位在先被判「食詐糊」。其後突尼斯多次在兩翼尋找機會，威脅今仗擔正的法軍門將文丹達，其中前鋒卡斯里先於35分鐘左腳施展遠程炮被對方撲出，半場踢成0：0。

換邊後繼續主攻的突尼斯，於58分鐘由中場艾沙拉度尼於中圈截得皮球再傳予卡斯里，後者再推過華拉尼左腳射入先開紀錄，及後「高盧雄雞」先後換入麥巴比及基沙文等主力，後者完場前「食詐糊」無功而還，最終3戰得6分下，仍以較佳得失球力壓澳洲，以首名闖16強。

賽前分列D組2、3名的澳洲及丹麥，今晨在末輪互碰表現慢熱，半場攻勢寥寥互無紀錄。換邊後兩軍疑得悉在同時間比賽的突尼斯取得入球升上次席，加快比賽節奏爭勝，「袋鼠兵」隨即於60分鐘憑一次反擊機會，由前鋒馬菲歷基騙過對方兩名守衛殺入禁區射入，領先1：0，最終球隊亦憑此入球奠勝，3戰得6分取次名，繼2006年後再闖世盃淘汰賽，亦是今屆首支代表亞洲區出線的球隊。

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