世界盃︱塞內加爾球迷齊悼名宿柏巴迪奧普　高列巴尼：他令我敢實踐夢想 (17:09)

柏巴迪奧普在20年前的日韓世界盃揭幕戰，對衛冕的法國隊一箭定江山而成名，是塞內加爾該屆打入8強，創下非洲隊最佳成績的要員，之後曾效力朗斯、富咸及樸茨茅夫等頂級聯賽球會。迪奧普於2013年掛靴，前年因肌肉萎縮的長期病患離世，終年42歲。

此仗塞軍除了球迷紀念迪奧普，球員亦舉起寫上「真正的獅子永不死亡」的海報。奠勝的後衛高列巴尼在隊長臂章亦寫上「19」，表明會將是役最佳球員獎致送迪奧普的家人，稱迪奧普「令我年少時敢於實踐夢想」。

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