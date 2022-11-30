世界盃｜尹戈爾不滿荷蘭隊踢法保守指控　反駁記者嫌悶就回家 (14:32)

荷蘭隊勝出後，有記者質疑尹戈爾的戰術及球隊的表現，後者隨即發火，「我不打算和你討論，因為你對足球有不同的看法。你何不用你的文筆，寫下比賽實在悶得過份，讓你明天就想回國？」另一記者馬上表示很多網民都覺得荷蘭隊的踢法沒趣得讓人咬牙切齒，尹戈爾則回應，「那是你們的意見，但我不認同你是正確的。我想每個人都會為我們晉級而感到自豪，我認為事情沒有你所說的糟糕」。

荷蘭隊晉級16強後，將會跟B組次名的美國隊爭奪8強席位。尹戈爾則對23歲的燕豪芬射手加普寄予厚望，盼他繼續取得入球，「加普之前一直踢左翼，他不想踢正前鋒，但他必須為我踢這些位置。幸好他對一切事情持開放態度，他擁有成為球星的特質。」

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