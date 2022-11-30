世界盃︱夏薩特否認捲比利時內訌傳聞　家眷稱大軍晚餐氣氛尷尬 (12:37)

世界第2的比利時隊在周日爆冷不敵摩洛哥隊，明日需擊敗克羅地亞隊才肯定出線，賽後傳出在檢討會中，夏薩特、迪布尼及維頓漢有肢體衝突，最後要由盧卡古等分隔調停。球隊昨日的日常操練記者會，原本由翼鋒恩歷克卡拉斯高及後衛艾法菲亞迪出席，但臨時改為夏薩特與高圖爾斯回應提問。

夏薩特被問及爭執傳聞時指：「我在更衣室沒與維頓漢直接交談，更沒打架。我不至那麼愚蠢，他比我要高大得多。」他又表示迪布尼指球隊太老也只是點出事實，不見得有惡意。門將泰拔高圖爾斯高圖爾斯更斥責報道失實。

另一方面，梅頓斯的太太Kat Kerkhofs透露在摩洛哥隊的賽後，各球員的家眷都獲邀共晉晚餐，「氣氛很尷尬，當然落敗後感失落是很正常。我覺得他們還是相互守望的，對球員爭執的報道還是感到意外。」有歐陸傳媒就指出，比利時內部除了主將間的衝突，亦有不少其他矛盾，如前鋒巴舒亞伊及盧卡古肯定不是朋友，夏薩特與後備翼鋒盧卡斯杜沙特也彼此迴避。

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