世界盃｜FIFA維持判葡軍入球歸般費　稱皮球感應器未能偵測C朗觸球 (13:44)

般奴費南迪斯該仗54分鐘左路傳中，皮球彈地直入，國際足協（FIFA）最終判入球歸他，而非入楔起跳、嘗試頭槌攻門的C朗。C朗慶祝入球時沒有做出招牌動作，僅擁抱般費慶祝，但在完場後，被影到向隊友表示「我有掂到波」。般費賽後亦說：「我當刻是當作C朗的入球來慶祝，因為我是想傳中，而他亦似乎觸碰到皮球」。

葡萄牙傳媒稱最終結果仍待FIFA技術委員會覆核，倘改判C朗入球，後者去年起成為國際賽入球紀錄保持者，現累積為葡軍攻入118球。不過，今屆官方足球贊助商adidas發表聲明，指出球內設有高敏感度的感應器，亦肯定C朗在入球過程中沒有接觸到皮球。

自今屆世界盃新引入的半自動越位科技（semi-automated offside technology），只要皮球內的感應器偵測到任何外來力量，其顯示的「心電圖」便會有明顯起伏，惟C朗頭部極度接近皮球一刻，圖表卻未見起伏。FIFA則在聲明中指出，adidas的技術準確，「測量圖表沒有任何起伏，沒有偵測到球上的外力」，相信C朗推翻判決的機會不大。

有網民將C朗這記詐糊跟馬勒當拿的「上帝之手」相比，又指這球是「上帝之髮」，並笑言這名葡籍星將應像名宿費蘭尼一樣電爆炸頭，以確保頂頭槌時可觸碰皮球。

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