世界盃｜威爾斯不勝出局　巴利半場被換走　否認國家隊生涯走到盡頭 (12:03)

巴利此役上半場僅觸球7次，只踢45分鐘便被調離場，他透露賽前已感到腿筋緊繃，而且情况在比賽中惡化，若繼續留在場上是自私的行為。此前曾有人猜測，年屆33歲的巴利將在今屆世界盃後退役，但他直言國家隊在明年3月出戰歐洲國家盃外圍賽時，他就會準備好為國效力，「只要我能夠踢、國家隊需要我，我就會一直踢下去」。

巴利是威爾斯隊史上最多「喼帽」的男將，也是繼魯殊、曉士、傑斯等星將後，國家隊的標誌人物。這名效力美職洛杉磯FC的左翼強調，自己並不會因世界盃失利而退役，「我們經歷了一場艱難的比賽，並不意味這是一個時代的終結」。他續指，在世界盃分組賽出局無疑令人失望，但他們會盡快重整旗鼓。威爾斯隊是役亦有後防主將賓戴維斯傷出，傷勢未明。

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