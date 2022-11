世界盃︱普列錫送院檢查僅撞瘀　無礙周六晚鬥荷蘭 (10:05)

普列錫今仗接應達斯的二傳,38分鐘連人帶波衝入網,並與伊朗隊門將比蘭雲特相撞,堅持至半場終退下火線。不少網民根據影片,關注普列錫是否私處受創。美國隊主帥貝夏達在球隊守住勝果後,表示普列錫是腹部受傷,因為對方感到暈眩而換人。不過,美國足總隨後的聲明,卻表示醫院只診斷出普列錫髖部有瘀傷,球員即時出院並早於大軍回到酒店。

普列錫自己則向部份傳媒發出一張在病床上個人照,表示:「為己隊感到自豪,我星期六會準備好,不用擔心。」美國隊中場韋斯頓麥堅尼亦確認相關資訊。

Christian Pulisic from the hospital after suffering an abdominal injury against Iran 🦅🇺🇸



(via @AreaSportsNet, @Adimitri24) pic.twitter.com/zUM0Ewhbxw— ESPN (@espn) November 29, 2022