世界盃直擊｜英格蘭不敗首名出線 「三獅」擁躉讚表現改善有朝氣  威爾斯球迷收貨 (09:46)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

本報記者乘地鐵往球場時，同一車廂遇着英格蘭與威爾斯兩隊球迷狹路相逢，多次「口水戰」和鬥大聲高歌，令夾在中間的其他球迷們哭笑不得；賽前奏國歌時，球場內的雙方球迷區都會發出噓聲互噓。

「三獅軍團」最終以2勝1和不敗成B組榜首出線，英籍球迷John 、Ben與朋友3人打扮成獅子合組「三獅」，外型突出極受歡迎，頻頻被途人要求合照。John認為英軍相比上仗悶和美國隊，今仗踢得更有朝氣，創造不少進攻機會；Ben認為球隊在上半場是有點慢熱，但總算能勝出賽事。另外，曼城老球迷Charles也稱若能勝出，有時比賽過程較平淡也可接受。

雖然哈利卡尼再次未有入球，惟John和Ben均稱，這名英軍隊長續交助攻，為球隊進攻貢獻良多，反映狀態不錯，亦讚拉舒福特開始踢出信心。他們都認為相比去年歐洲國家盃屈居亞軍，目前三獅陣容後備深度更強，有信心16強可擊敗塞內加爾，但稱若晉級8強很大機會遇上法國，賽事將決定今屆能走到多遠。

另邊廂，威爾斯相隔64年再闖世盃決賽周，最終1和2負不勝在分組賽包尾出局，完成今屆賽事。威爾斯球迷Sion和Eban稱，球隊能打入決賽周其實已很滿意，分組賽又取得入球，已讓他們人生度過一個美好假期。

此外，記者今仗座位後方剛好是《英國廣播公司》（BBC）的評述房，看到連尼加、舒利亞及里奧費迪南等多位英格蘭名宿在直播評述。有球迷於完半場隔着玻璃高呼名宿們名字時，他們有揮手回應。

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