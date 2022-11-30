世界盃︱拉舒福特入球獻亡友　冀英格蘭如上屆打入最後階段 (08:19)

英軍今仗不大敗亦足晉級，最終改用拉舒福特與菲爾科頓正選，而二人亦包辦下半場3球。「福仔」50分鐘射入罰球先開紀錄後跪地指天，賽後解釋：「我早兩日有位朋友因長期癌病過身，他是相當重要的朋友和支持者，很高興能為他入球。」這名曼聯前鋒對上一次為「三獅」正選披甲，已要數到去年6月對羅馬尼亞隊的友賽，正式比賽更要數到超過兩年前的歐洲國家聯賽。他表示自己在英格蘭隊有很大野心，相信球隊今屆世盃能走得遠，對淘汰賽非常期待。

英格蘭隊4年前於俄羅斯取得世盃殿軍，今屆在卡塔爾以B組首名晉級16強後，將在下周一凌晨硬撼塞內加爾隊。即使修夫基該仗或重新起用史達寧與布卡約沙卡，但料福仔與科頓會有更大機會入替。至於傷癒的右後衛基爾獲加，就有可能搶走捷比亞的正選席位。

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