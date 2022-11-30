世界盃︱英格蘭奪B組首名　16強鬥塞內加爾　美國次名出線遇荷蘭 (05:02)

只要不敗便可出線16強的英格蘭，是役面對英國「兄弟兵」威爾斯，正選陣容與上仗悶和美國有4個調動，改踢4-3-3陣式下，前線換上菲爾科頓及拉舒福特，代替布卡約沙卡及史達寧，伙拍中鋒哈利卡尼攻堅。而中場則由佐敦軒達臣頂替美臣蒙特，右閘則由捷比亞換成基爾獲加，人腳防守性較強。

兩軍一開賽已呈攻防戰，不過「三獅」縱有逾七成控球，但多次在前場組織出現誤會，攻勢「到喉唔到肺」，半場與威爾斯互交白卷。

上半場幾近隱形的「紅龍」球星加里夫巴利換邊後即被換出，換入前鋒比蘭莊臣。不過形勢未有改變之餘，更被英軍於50分鐘，由拉舒福特藉科頓博得的罰球，離門20碼直射入網先開紀錄。不足兩分鐘後，科頓於左路插入禁區，接應卡尼於右路的地波橫傳射入，拉開至2：0。及後英軍主帥修夫基一口氣收起卡尼、迪格蘭賴斯及獲加，留力續戰淘汰賽。惟及後稍見積極的威軍攻力欠奉，反而被拉舒福特於68分鐘於右路輕鬆扭入禁區，以左腳射破門將丹尼禾特的「大細龍」，個人梅開二度，為英軍射成3：0完場，3戰得7分首名出線16強，將與B組次名的塞內加爾爭入8強。

至於美國與伊朗的「美伊大戰」則快上快落戰情緊湊，兩軍多次利用「落底線」出地波製造威脅，最終「花旗兵」於38分鐘由右閘達斯於右路傳中，翼鋒基斯甸普列錫中路入楔近門攻破對手大門，半場以1球領先。

下半場伊朗雖積極反撲，但具威脅攻勢寥寥無幾，直至完場前一次傳中，前鋒達利米攻門與對方門將馬特端納相撞，皮球漏前即被美軍後衛解圍無功而還，最終美國以1球小勝後3戰得5分，反壓3戰得3分的伊朗取得次名，將於16強面對A組首名的荷蘭。

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