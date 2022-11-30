世界盃︱荷蘭輕取卡塔爾首名闖16強　塞內加爾險勝厄國奪次名 (01:03)

荷蘭隊教練尹戈爾日前暗示，不會冒險起用今季受腿筋傷勢困擾多時的迪比，卻在此役令人意外地以這名28歲的巴塞隆拿前鋒掛帥，伙拍盛傳再度獲得曼聯垂青的加普，一起夾攻賽前因兩連敗已提早出局的東道主卡塔爾隊。至於今季屢受腿筋傷勢影響表現的荷蘭前鋒貝雲積則退居後備。尹戈爾又首次任命迪魯恩擔正，從旁協助法蘭基迪莊及卡拉臣爭奪中場優勢。

荷蘭上半場控球率較高，但埋門機會不多，中場戴利白蘭特左路窄位射門被卡塔爾門將巴森瓦解已較具睇頭。26分鐘，加普接應卡拉臣人叢中直線妙傳後推橫起右腳勁射破網，亦令他今屆世盃連續3場分組賽都有斬獲，而球隊也以1球領前領前半場。換邊後續主導賽事的荷蘭，憑法蘭基迪莊於49分鐘取得今屆開齋入球，終令荷蘭以2：0勝出。

厄瓜多爾隊鬥賽前少1分的塞內加爾隊一仗，上場為厄瓜多爾射入今屆第3球、協助球隊打和荷蘭的安拿華倫西亞克服膝傷再度掛帥，塞軍則收起前鋒迪亞希奧，多打一個中場柏特施斯，以求增取這方面的控制權，至於箭頭則續是保拿爾迪亞。塞軍開賽後表現積極，僅3分鐘便有致命叩關，當時中場伊祖沙古爾無人看管下施射少許「撻Q」下不中目標。8分鐘，半單刀的保拿爾迪亞右路情急之下射門斜出。

12分鐘，塞軍前鋒伊利文尼戴耶左路禁區頂的怒射又不中框，其隊友中場柏比古爾於兩分鐘後，在左路窄位勉強起腳射門被厄瓜多爾門將加連迪斯一抱入懷。37分鐘，塞軍的柏特施斯迎頂傳中波高出。42分鐘，塞軍前鋒伊斯美拿沙亞被敵衛軒比卡橫身撞跌獲判12碼，他親自操刀為塞軍打破僵局。及至補時階段，厄瓜多爾射手安拿華倫西亞在邊線與塞軍球員發生爭執，其間被踢中腳部的他疑「插水」倒地，十分痛楚似的，但不久又能站起和奔跑。

厄瓜多爾下半場調入荷西施富恩斯及沙美恩圖搶中場，並於67分鐘由另一中場摩西斯卡些度扳平，但3分鐘後，安拿華倫西亞回防解圍變助攻，被塞軍守將高列巴尼近門輕易射成2：1完場，繼2002年日韓世盃後，再次闖入16強。

相關新聞：世界盃直擊︱卡塔爾遍佈各國國旗如「世界村」 美伊球迷街上並肩同行

相關新聞：世界盃直擊︱5大名宿現身「球迷盃」開幕禮 沙維卡富引哄動 里奧快閃觀摩

相關新聞：世界盃︱喀麥隆門將奧拿拿未被逐出隊 賓施馬傳重返法國隊大軍

相關新聞：世界盃︱C朗稱開紀錄入球最後觸球 般費：慶祝時以為自己只助攻

相關新聞：世界盃︱韓國隊落敗續受歡迎 孫興慜遭加納教練強行合照 曹圭成支持者暴增百萬

相關新聞：世界盃｜卡斯米路末段建功 巴西挫瑞士出線16強

相關新聞：世界盃直擊｜港人球迷住平價宿舍 認配套欠佳交通不便 人工島公寓成另類選擇

相關新聞：世界盃直擊｜記者走訪卡塔爾球迷村 日本球迷：質素價錢不成正比

其他新聞：意甲︱祖雲達斯董事局總辭 涉做假帳 會長艾里尼：已失團結性