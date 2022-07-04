世界盃直擊︱5大名宿現身「球迷盃」開幕禮　沙維卡富引哄動　里奧快閃觀摩 (23:01)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

國際足協首次在世界盃決賽周期間，在主辦國舉行由32支參賽球隊的球迷會球迷，在多哈的球迷區組隊參與為期4天至本周五的「球迷盃」，賽事按今屆世盃決賽周分組。

今午舉行開幕禮除了安排32支球迷隊登場，為隆重其事更請來4名卡塔爾世盃傳奇大使出席，包括巴塞隆拿主帥沙維、現任喀麥隆足總會長伊度奧、荷蘭名宿朗奴迪保亞，以及巴西隊前隊長卡富，前3者於球員時代均曾在卡塔爾球會落班，沙維重返巴塞前，還執教過卡塔爾班霸艾薩德兩年半，朗奴迪保亞亦帶領過卡塔爾隊青年軍。

除了4大名宿到場即引起現場球迷及參賽球員哄動，紛紛爭相要求合照，曼聯名宿里奧費迪南亦突然「快閃」到場逗留一會觀摩，令現場陣容更見星光熠熠。這名曼聯名宿接受現場傳媒簡短訪問時稱，期望英軍射手哈利卡尼在今屆世盃能盡快打破「入球荒」。而隨着卡富高舉獎盃及眾星與參賽球迷拍大合照後，代表這個球迷版世界盃正式掀開戰幔。

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