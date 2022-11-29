世界盃︱喀麥隆門將奧拿拿未被逐出隊　賓施馬傳重返法國隊大軍 (14:55)

喀軍的聲明指26歲的奧拿拿是因為紀律原因，昨仗未被列入大軍。著名記者羅曼奴在內的歐陸傳媒，就指出身巴塞隆拿及阿積士的奧拿拿，習慣充當清道夫門將，經常走到禁區外持球及短傳，操練中亦無意更改踢法，因而經常與教練團爭執。主帥桑治認為將這名國際米蘭門將貶為後備亦非上佳做法，因此昨仗直接不用他。

惟臨危受命的後備門將艾柏斯昨失掉3球，桑治賽後回應指，奧拿拿回歸仍有轉機：「我跟他說等待一下，會有機會繼續留低，當然這亦視乎他會否遵守己隊守則。」喀軍下仗將對已出線的巴西隊，要贏波才有機會出線。

至於早前因傷退隊的法國隊射手賓施馬，據報傷勢好轉，日內將可復操。由於賓施馬仍在決選名單內，主教練迪甘斯有需要的話，仍可召他重返卡塔爾候命。

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