世界盃︱C朗稱開紀錄入球最後觸球　般費：慶祝時以為自己只助攻 (12:40)

般奴費南迪斯今仗54分鐘左路傳中,皮球彈地直入,國際足協(FIFA)最終判入球歸他,而非入楔起跳,嘗試頭槌攻門的C朗。C朗慶祝入球時沒有做出招牌慶祝動作,僅擁抱費南迪斯,但在完場後,被影到向隊友表示「我有掂到波」。費南迪斯賽後亦說:「我當刻是當作C朗的入球來慶祝,因為我是想傳中,而他亦似乎觸碰到皮球。入球對每個前鋒來說都很關鍵,但最重要的是球隊能贏波。」葡萄牙傳媒指最終結果仍待FIFA技術委員會覆核,倘改判C朗入球,後者去年起成為國際賽入球紀錄保持者,現累積為葡軍攻入118球。

葡軍連勝出線16強,下仗對韓國隊不敗便足以首名晉級,勢淘汰賽首戰避免鬥G組的巴西隊。惟後衛紐奴文迪斯傷出,削弱左路攻守速率。教練費蘭度山度士就提到部分球員末段有疲態,所以在費南迪斯補時再射入12碼前,也要給部分主力提早休息,包括C朗。

至於烏拉圭隊前鋒卡雲尼今仗取代蘇亞雷斯任正選,賽後不滿球隊發揮,疑暗示球員無法理解主帥迪亞高阿朗素的部署:「有關球隊的問題應該問他,戰術上的事他更能解答。」

相關新聞:世界盃|般費梅開二度 葡萄牙兩蛋贈烏拉圭提早出線

相關新聞:世界盃︱韓國隊落敗續受歡迎 孫興慜遭加納教練強行合照 曹圭成支持者暴增百萬

相關新聞:世界盃|卡斯米路末段建功 巴西挫瑞士出線16強

相關新聞:世界盃直擊|港人球迷住平價宿舍 認配套欠佳交通不便 人工島公寓成另類選擇

相關新聞:世界盃直擊|記者走訪卡塔爾球迷村 日本球迷:質素價錢不成正比

其他新聞:意甲︱祖雲達斯董事局總辭 涉做假帳 會長艾里尼:已失團結性

To be fair to Ronaldo, he ran to hug Bruno after the goal & not SIU or Sleep On celebration.



He knew 👌❤️#Portugal #Ronaldo #FIFAWorldCupQatar2022 #hairofgod pic.twitter.com/7XcxHeTAEw— altam0s (@aLtam0s) November 29, 2022