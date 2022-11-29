世界盃︱C朗稱開紀錄入球最後觸球　般費：慶祝時以為自己只助攻 (12:40)

般奴費南迪斯今仗54分鐘左路傳中，皮球彈地直入，國際足協（FIFA）最終判入球歸他，而非入楔起跳，嘗試頭槌攻門的C朗。C朗慶祝入球時沒有做出招牌慶祝動作，僅擁抱費南迪斯，但在完場後，被影到向隊友表示「我有掂到波」。費南迪斯賽後亦說：「我當刻是當作C朗的入球來慶祝，因為我是想傳中，而他亦似乎觸碰到皮球。入球對每個前鋒來說都很關鍵，但最重要的是球隊能贏波。」葡萄牙傳媒指最終結果仍待FIFA技術委員會覆核，倘改判C朗入球，後者去年起成為國際賽入球紀錄保持者，現累積為葡軍攻入118球。

葡軍連勝出線16強，下仗對韓國隊不敗便足以首名晉級，勢淘汰賽首戰避免鬥G組的巴西隊。惟後衛紐奴文迪斯傷出，削弱左路攻守速率。教練費蘭度山度士就提到部分球員末段有疲態，所以在費南迪斯補時再射入12碼前，也要給部分主力提早休息，包括C朗。

至於烏拉圭隊前鋒卡雲尼今仗取代蘇亞雷斯任正選，賽後不滿球隊發揮，疑暗示球員無法理解主帥迪亞高阿朗素的部署：「有關球隊的問題應該問他，戰術上的事他更能解答。」

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