意甲︱祖雲達斯董事局總辭　涉做假帳　會長艾里尼：已失團結性 (08:43)

艾里尼2010年入主祖雲達斯，於2011年起領導「斑馬兵」取得意甲九連霸，及歐聯兩度取得亞軍。惟球會近年出現財政困難，他與超過10名祖雲職員被控在2019年起，多次虛報球員轉會費以逃稅，以及在2020年使用陰陽合同，令球員在疫情期間只少收1個月薪金。除管理層被控造假帳，祖雲亦有可能違反財務競技條例遭扣分，再陷2006年電話門事件後，被罰降乙組作賽的困境。球會當年在受罰前亦出現董事局總辭情況。

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艾里尼的公開信稱「失去團結性，最好是總辭，讓新的團隊營運球會」，疑承認過去與尼維特等亦一直在球員買賣、聘請教練以至加入歐洲超級聯賽上有明顯分歧。值得一題的是，現屆董事局成員之一的Daniela Marilungo是另行請辭，提到自己「未獲完整資訊而要處理複雜的問題」。會方則已委任傳媒集團GEDI的營運總監史簡拿雲奴（Maurizio Scanavino）為新任總經理，將在明年1月中的股東大會公布其餘董事局成員，現任管理層只有行政總裁阿里范賓尼協助過渡。祖雲達斯今季暫列意甲第3，但歐聯分組賽出局。

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