世界盃｜般費梅開二度　葡萄牙兩蛋贈烏拉圭提早出線 (04:58)

首戰險勝加納隊的葡軍，賽前有後衛丹尼路彭利拿操練受傷避戰，改由老將比比頂上，伙拍魯賓戴亞斯鎮守中路，左閘則由剛傷癮的紐奴文迪斯任正選取代拉菲爾古里路。至於烏拉圭隊則有卡雲尼取代蘇亞雷斯擔正掛帥，與達雲紐尼斯在前線踢雙箭頭攻堅。

開賽初段葡萄牙形勢稍佔上風，惟攻勢未見入肉。反而主守的烏拉圭於32分鐘有中場賓坦古亞一次中路突破，扭過3名守將近門單刀射門，但被敵軍門將迪奧高哥斯達擋出。42分鐘，紐奴文迪斯疑再於觸傷腿筋舊患，被迫退下火線的他流下男兒淚，並由古里路入替。雙方半場互無紀錄。

下半場烏拉圭採取前場壓迫，反而於52分鐘被葡萄牙製造一次反擊，祖奧菲歷斯左路窄角度近射柱邊出界。兩分鐘後，般奴費南迪斯在左路傳中，基斯坦奴朗拿度（C朗）殺入禁區頂頭槌，雖未碰到皮球，但成功撓亂對方門將洛捷，令般費的傳中直接彎入網先開紀錄。

相隔一屆再於分組賽失球的「天藍軍團」末段換入蘇亞雷斯及麥斯高美斯，取代卡雲尼及紐尼斯，兩名後備兵隨即連環製造攻門威脅，其中「阿蘇」於78分鐘近門左腳射門柱邊出界。戰至完場前補時階段，般費傳球博得對手後衛荷西基文尼斯犯手球，他親自操刀中鵠拉開比數，個人包辦今仗兩個入球，隨後他再有兩次入球良機，包括最後一擊射中柱，未能大演帽子戲法。最領葡軍以2：0報捷，兩戰全勝得6分續居首之餘，亦提早一輪篤定出線16強。反觀烏軍則兩戰得1分排榜尾，下仗必須擊敗加納之餘，亦要寄望韓國面對葡萄牙不勝，才有望出線。

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