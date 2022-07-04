世界盃直擊｜港人球迷住平價宿舍　認配套欠佳交通不便　人工島公寓成另類選擇 (02:48)

明報記者 余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

港人球迷區先生向本報表示，7月初於官網預約住宿，發現這宿舍單位每晚租金約84美元，相比「方艙式」球迷村的一人兩張單人床房間每晚約200美元（約1562港元），便宜了不少。記者隨他來到現場，發現一棟棟密集式3層樓宇，猶如大型宿舍，有超市等店舖應付住客所需。

區先生來卡塔爾至今已第11天，他透露睡房為鐵架牀，若睡木牀需每晚多付18美元，有獨立廁所，但要跟同層其他住客共用廚房，亦無洗衣機。今次住宿體驗，他稱10分滿分只值3、4分，雖睡覺算舒適，環境亦較易認識球迷，但服務欠佳，至今仍未能連接房間Wi-Fi，廁所亦壞抽氣扇及未能完全關門，「感覺似未ready就啟用」，他向職員反映後亦跟進緩慢，至今仍未維修好。他補充，因宿舍範圍大步行需時，入口雖有免費接駁巴士往市區，但要再轉地鐵往球場，令每次車程至少需1.5小時。

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不過，卡塔爾亦不乏居住環境不錯的選擇，例如有個酒店公寓林立的人工島，為不少外國球迷入住首選，充滿歐洲氣息凝造成高檔旅遊區，猶如在同一國家置身「平行時空」。

位於名為「卡塔爾之珠」的填海人工島，離多哈不遠，由市中心乘Uber車程最快只需30分鐘，島上環境優美，凝造成旅遊度假勝地，有不同酒吧區和餐廳，入夜睇波氣氛佳；停泊眾多郵艇的內海，亦可讓遊客撐船舟。

本報記者經世盃中介機構預約住宿，來到卡塔爾直擊世盃有兩晚住在這人工島的公寓，單位有客廳、廚房及洗衣機等設備齊全，一間睡房有張雙人牀，還有露台，每晚房價亦達269美元（約2100港元）。但翻查世盃官網，顯示部分球迷村一間兩張單人牀的單位，也要介乎1500至1600港元一晚，相比價錢相差不遠，且卡塔爾之珠有免費接駁巴士出市區，再轉乘地鐵到不同球場看世盃，交通亦算方便。

此外，卡塔爾近海關係，當地政府租用3艘郵輪停泊在港口，應付有足夠房間供球迷租住，網頁顯示每晚最平要約480美元（約3750港元）。

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