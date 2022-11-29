世界盃｜卡斯米路末段建功　巴西挫瑞士出線16強 (01:03)

巴西隊此役有前鋒尼馬及右閘丹尼路雷斯因傷缺陣，教練鐵迪改以防守中場費特和艾達米列達奧代勞，前線則續用李察利臣、右翼雲尼斯奧斯祖利亞及左翼拉芬夏比洛尼組織攻勢，至於賽前傳言患上流感的門將艾利臣比加及進攻中場盧卡斯柏基達亦擔正。瑞士賽前曾發生隊巴在公路從後撞到一部卡塔爾警車尾部，幸而車上職球員並無受傷。瑞士教練耶堅今仗只有一個調動，以法比安列達代替右路的梳頓沙基利，與左路的魯賓華加斯齊為箭頭比列安保路鋪橋搭路。

巴西開賽後踢法主動，雲尼斯奧斯與拉芬夏的側擊令瑞士疲於奔命，令比賽漸成攻防戰。27分鐘，拉芬夏右路傳中予雲尼斯奧斯第一時間射門，但被瑞士門將恩尼森馬擋出。30分鐘，拉芬夏右路帶球至禁區頂勁射又被森馬沒收。瑞士上半場少有攻勢，其中以魯賓華加斯在37分鐘於左路入楔曾製造險象，卻因他最終控球甩腳而無功而還。兩軍上半場終互交白卷。巴西下半場以洛迪高高斯入替盧卡斯柏基達。59分鐘，瑞士換入後衛艾迪美臣費南迪斯及中場連拿度史提芬斯，惟64分鐘被接應直線的雲尼斯奧斯射入，但經VAR檢視後該名皇家馬德里球星被判越位「食詐糊」。83分鐘，高斯直線妙傳卡斯米路射入世界波，令巴西以1球險勝。

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