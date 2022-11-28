世界盃｜韓國力戰僅負加納　兩戰不勝出線勢危 (23:01)

「太極虎」首戰悶和烏拉圭隊後，今仗面對被視為同組最弱的加納隊，鋒線除了隊長孫興慜外，其餘3人均與上仗正選不同，由曹圭成、權昶勳及鄭優營，取代黃義助、李在城及羅相浩掛帥攻堅。

甫開賽韓國便採取主動，多次在兩翼側擊尋找機會，惟一直未能製造具威脅埋門之餘，更於24分鐘被加納藉一次罰球機會，由後衛穆罕默德沙利素接應左路傳中後的門前混戰，快腳射入先開紀錄，雖然過程中其隊友安祖阿休曾手部觸球，但經VAR檢查後證實沒有犯規，入球成立。其後續穩守突擊的加納，於34分鐘由翼鋒古度斯接應佐敦阿休的傳中頂成2：0，以兩球優勢領先半場。

換邊後積極反撲的韓國，於58分鐘憑後備上陣的新星李康仁在左路截走對方皮球，再隨即傳中予曹圭成頂入，追成1：2。僅3分鐘後，左閘金珍洙於左路推至底線傳中，曹圭成再次近門頂入，為球隊扳平2：2。戰至68分鐘，加納左閘基迪安文沙地波傳中，前鋒伊拿基威廉斯踢漏下，反而讓伏兵遠柱的古度斯無人看管下輕鬆射入，助加納再次領先。74分鐘，表現活躍的李康仁射罰球被對手門將阿提斯基撲出。不足1分鐘後，金珍洙射空門又被對手守將護空門。

末段狂攻的韓國始終未能撕破對手防線，最終以2：3不敵加納飲恨，下仗將鬥明晨才出戰次輪的葡萄牙，出線形勢被動。

相關新聞：世界盃｜賽前踢走正選門將 喀麥隆3：3逼和塞爾維亞演入球騷

相關新聞：世界盃｜森巴軍團集體爆流感 安東尼馬菲奧斯等三人缺操 大哨長文勉勵尼馬

相關新聞：世界盃｜比利時疑爆內訌 維頓漢反擊年老論 暗諷迪布尼「前線太老」

相關新聞：世界盃｜德軍入球功臣富克洛起底 今夏曾降薪續約雲達不萊梅

相關新聞：世界盃｜西班牙大戰德國言和 死亡E組末輪4隊爭出線

相關新聞：世界盃｜早段取隊史首世盃入球 加拿大反負克羅地亞提早出局

相關新聞：世界盃直擊｜入場安檢嚴 金球獎模型都要寄存？

相關新聞：世界盃直擊圖輯｜街頭綠州挑燈夜戰 卡塔爾小將赤腳上陣「球王上身」

其他新聞：桌球｜吳安儀伊甸大師賽不敵勒查露奪亞 今轉戰蘇格蘭外圍賽