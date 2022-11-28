世界盃｜賽前踢走正選門將　喀麥隆3：3逼和塞爾維亞演入球騷 (20:04)

喀麥隆隊教練桑治此役以副選門將艾柏斯把關，據報是由於首戰負瑞士隊時任正選門將奧拿拿，賽後不滿桑治的保守戰術，令兩人發生爭吵，最終該名效力國際米蘭的球星被踢出國家隊。回顧奧拿拿上仗觸球61次，屬全隊第4多及成為有紀錄以來單場次數最多龍門，終招來桑治不滿，以及無緣餘下比賽的惡果。

塞爾維亞隊則續有傷癒不久未復狀態的前鋒杜辛華荷域先列後備，使攻堅重責再次落在阿歷山大米祖域身上，這名「9號仔」甫開賽6分鐘便頭槌攻門高出。11分鐘，他右路底線扣過敵衛即起左腳窄位勁射中內柱彈出。17分鐘，他在禁區內把握敵衛未能解圍下射門又告斜出。兩分鐘後，喀麥隆取得今仗較似樣攻門，中場昆迪右路發難後怒射窩利被塞軍門將雲查米連高域沙域拍出。

21分鐘，喀麥隆藉角球組織打開紀錄，守將卡斯迪列圖接應隊友頭槌跣後於遠柱射入。喀麥隆其後在一次突擊中出現四打二的優勢，但昆迪疑獨食之下，在右路射門被雲查米連高域沙域擋出，昆迪隨即補射又「撻Q」出界，更埋下上半場落後的禍根。補時1分鐘，塞軍後衛史查軒查柏夫洛域接應中場杜辛泰迪治開出罰球頂入扳平；1分鐘後，塞軍中場米連高域沙域獲薛夫高域助攻入反超一球。

兩軍下半場戰况續峰迴路轉，先有薛夫高域在53分鐘再助攻阿歷山大米祖域，令塞軍領前至3：1。55分鐘，喀麥隆換入效力沙特阿拉伯球會艾納斯的30歲鋒將阿布巴卡，他隨即先於63分鐘笠射得手，後在66分鐘橫傳祖普莫亭追和3：3。僅1分鐘後，喀麥隆一口氣換入前鋒基斯甸巴素高和中場加爾安杜亞冀再增火力，卻始終無法改寫紀錄下，與塞軍各得1分。喀麥隆及塞軍最後一輪的對手分別是已獲3分的巴西隊及瑞士隊，後二者將於明晨交鋒。

相關新聞：世界盃｜森巴軍團集體爆流感 安東尼馬菲奧斯等三人缺操 大哨長文勉勵尼馬

相關新聞：世界盃｜比利時疑爆內訌 維頓漢反擊年老論 暗諷迪布尼「前線太老」

相關新聞：世界盃｜德軍入球功臣富克洛起底 今夏曾降薪續約雲達不萊梅

相關新聞：世界盃｜西班牙大戰德國言和 死亡E組末輪4隊爭出線

相關新聞：世界盃｜早段取隊史首世盃入球 加拿大反負克羅地亞提早出局

相關新聞：世界盃直擊｜入場安檢嚴 金球獎模型都要寄存？

相關新聞：世界盃直擊圖輯｜街頭綠州挑燈夜戰 卡塔爾小將赤腳上陣「球王上身」

其他新聞：桌球｜吳安儀伊甸大師賽不敵勒查露奪亞 今轉戰蘇格蘭外圍賽