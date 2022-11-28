壁球｜香港公開賽今展開　何子樂闖次圈鬥世界一姐 (21:51)

何子樂在首圈跟馮靖晞合演港隊「內訌」，她僅花25分鐘便以直落3局11：3、11：7、11：5勝出。何子樂晉級次圈後，將鬥世界一姐蘿雲歌雅，兩人之前從未交手，她直言這是夢寐以求的對決，又盼藉此機會備戰下月的團體世界賽「整個巡迴賽中，她是力量最強的球手，她的球速很快，希望我能親身感受一下」。

另一女將李嘉兒在首圈面對埃及籍的斯娜，首局以11：9先拔頭籌，惟次局領先10：5時，遭對手連得7分扳平。她及時調整並連贏兩局11：5、11：2，晉級次圈鬥世界第3的夏瑪妮。李嘉兒賽後直言這是生涯首次在香港公開賽晉級，她賽前亦期望自己能取勝，難免感壓力，她盼次圈對夏瑪妮可放鬆心情，打出最佳表現。

至於湯芷穎首圈與埃及籍的修瑪激戰53分鐘，連追兩局以3：2驚險過關，她在次圈將鬥馬來西亞隊的劉薇雯；小將鄭雅晴則以0：3不敵埃及隊球手簡娜，首圈止步。

男子組方面，劉子均在首圈以局數3：1挫埃及隊代表嘉莫臣，晉級次圈對蘇格蘭籍球手洛賓。至於梁子軒、鄧銘漮和黃祉謙則在首圈出局。

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