世界盃｜比利時疑爆內訌　維頓漢反擊年老論　暗諷迪布尼「前線太老」 (10:22)

比利時隊「黃金一代」幾乎全部年逾30歲，迪布尼早前曾指2018爭奪世界盃的黃金機會已過，今屆人腳太老，爭標機會渺茫。維頓漢在不敵摩洛哥後受訪，談及球隊未能取得入球時，則不斷暗諷迪布尼：「我們有一球跑位很好（越位被判入球無判），然後就不行了。現在我腦內有很多想法，但不應講出來」，他續指，「我們沒有創造機會，哪裏出了錯？進攻太差，可能因前線太老」。

F組有加拿大隊兩連敗提早出局，克羅地亞隊和摩洛哥隊同得4分，前者以較坐得失球暫列榜首，比利時隊則以1勝1負排第3，這支「歐洲紅魔」若要爭出線，下輪對克羅地亞隊不容有失。

有別於比利時隊內充滿火藥味，摩洛哥隊取得隊史歷來世界盃第3勝後，將帥皆在更衣室忘形慶祝。

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