世界盃｜德軍入球功臣富克洛起底　今夏曾降薪續約雲達不萊梅 (09:24)

富克洛出身足球世家，其父親Andreas在家鄉漢諾威的球會成名，而其爺爺Gerd則於1978/79球季征戰德乙。雖然富洛克年幼時，曾為里克林根在一季青年聯賽射入162球，但其職業生涯起步並不順利，他從雲達不萊柝的青年軍升至一隊後，未能搶得出場時間，及後輾轉效力格雷特霍夫和紐倫堡，直到2016/17球季轉投漢訾威，才踢出代表作，他在該季每場皆獲派上陣，兼射入14球。

富克洛在2019年回巢加盟雲達不萊梅，惟這支德甲球隊受財政問題困擾，德國《圖片報》稱富洛克今夏降薪三成，即250萬歐元（約21萬港元）續約，但他今季在德甲上陣10場入14球，終獲國家隊徵召。他今年以29歲280日之齡為德國隊首次上陣，更是續前德甲神射手馬田麥斯（33歲253日）後，最年老的地標場區球員。

值得一提的是，富克洛牙齒不整是其一大特色，他的前隊友阿奴杜域就為他改花名「Lücke（空隙）」，他透露10多歲時曾戴牙套，惟未有完成治療，他亦輕鬆看待此事。

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