世界盃｜西班牙大戰德國言和　死亡E組末輪4隊爭出線 (04:56)

首戰反負日本隊的4屆冠軍德國隊，今晨（28日）於世界盃E組次輪不容再失下，以1：1逼和西班牙隊，兩軍須在末輪分途爭出線。

雙方甫開賽便爭奪主導權，開賽僅7分鐘，西班牙鋒將丹尼爾奧莫遠射被德國門將紐亞撲救後再中楣。及後兩軍互有攻守，雙方門將均曾在後場傳送失誤製造險象，但最終皆有驚無險。接近上半場末段，西班牙多次突襲不果，反被德軍於40分鐘開出的罰球，由後衛魯迪格接憑甘美治傳中頂入，惟經VAR檢查後證實越位在先判「詐糊」，終雙方半場踢成0：0。

下半場戰至56分鐘，甘美治藉對手後場猜傳截走西班牙門將烏尼西蒙的傳球予隊友，再接應近門施射，但被西蒙及時撲出。62分鐘，後備入替的艾華路莫拉達接應佐迪艾巴左路妙傳，殺入禁區以右腳腳背近射破網，為「狂牛」先開紀錄。3分鐘後，馬高阿辛斯奧在禁區頂冇人看管下勁射高出，未能隨即拉開比數。

積極反撲的德國藉新星穆斯亞拿製造多次機會，包括於73分鐘接應隊友的直線殺入禁區攻門，但再次未能射破西蒙的十指關。83分鐘，穆斯亞拿再突破對手闖進禁區，後備落場的前鋒富克洛後上「截糊」接應近門射入扳平。最終雙方踢成1：1，西班牙兩戰得4分續居首，下仗將鬥以3分居次的日本，而兩戰得1分的德國，將與以3分排第3的哥斯達黎加爭出線。