世界盃｜早段取隊史首世盃入球　加拿大反負克羅地亞提早出局 (02:00)

加拿大隊是役先發制人，開賽僅兩分鐘便由星級翼衛艾方素戴維斯先開紀錄，取得球隊史上首個世盃決賽周入球。不過，站穩陣腳的「格仔軍團」及後掌控形勢，並憑鋒將卡拉馬歷及利華查分別於36及44分鐘各建一功，以2：1反超前完半場。

換邊後，加拿大率先換入兩名後備兵欲加強攻力，反而被克軍有更多空間進攻，終在70分鐘由卡拉馬歷個人梅開二度，加上馬耶於完場前錦上添花，加拿大結果以1：4反負克羅地亞，兩戰全敗提早出局。克軍則兩戰得4分，以較佳得失球壓同分的摩洛哥居首，下仗惡鬥以3分排第3的比利時爭出線。

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