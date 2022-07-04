世界盃直擊｜外國球迷變身藍武士　阿根廷人都撐日本　哥國球迷伸友誼之手 (19:14)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

日本隊於卡塔爾中午時間在以1960年代卡塔爾君主命名的艾哈邁德本阿里球場，面對哥斯達黎加隊。本報記者乘搭地鐵前往球場時，車廂內盡是身穿藍武士球衣的日籍球迷，球場外的兩隊球迷比率，日本明顯完勝哥斯達黎加，形成一片藍海，猶如半個主場出戰，更不乏其他海外球迷甚至球場義工，都分別透過穿日本球衣、戴日本頭巾或手持日本國旗，紛紛入場支持藍武士。例如有身穿阿根廷球衣或披上墨西哥國旗的南北美洲球迷，都未有支持母語同為西班牙語的鄰國，改為支持遠方的東洋。場外的面部彩繪攤位大排長龍，不少非日本球迷均選擇顏繪日本國旗在臉上。

面對支持日本的球迷人多勢眾，哥斯達黎加球迷則伸出友誼之手，不時主動跟打扮特別的日本球迷合照，如有長年住在哥國的美籍女球迷們穿上哥國球衣，她們也稱享受賽前這種和諧氣氛。

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