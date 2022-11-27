世界盃｜摩洛哥爆冷擊退比利時　F組登榜首 (22:57)

世界盃首戰挫加拿大隊的比利時隊，此役若份取3分便可提早輛出線16強。他們此役有前鋒盧卡古先列後備，球隊續以巴舒亞伊掛帥，並以高大中場阿馬度奧拿拿、翼鋒杜根夏薩特及後衛梅尼亞，取代上仗擔正的泰利文斯、恩歷克卡拉斯高和丹當斯卡。摩洛哥隊則以上仗打和克羅地亞隊的原班人馬作賽，前線續倚重右翼薛耶治的側擊。惟原本是這場比賽擔任正選的摩軍門將耶辛尼保奴，在賽前隨隊列陣及唱國歌後，疑因膝部受傷，臨開賽前改由副選龍門蒙尼亞艾卡祖頂上把關。

比利時上半場控球時間較多，也製造了一些攻勢。甫開賽僅5分鐘，巴舒亞伊便在禁區接應直線快射但被蒙尼亞艾卡祖擋出底線，而梅尼亞則曾射門被蒙尼亞艾卡祖一抱入懷。摩洛哥上半場主要叩關機會來自右路，右閘阿拉舒夫曾殺上前場怒射高出，而完半場前，薛耶治右路以左腳開出罰球，最終皮球省中比利時門將泰拔高圖爾斯身軀彈入網窩，但經視像裁判（VAR）介入後，球證判摩軍守將路曼沙斯越位在先入球無效，使兩軍上半場打和0：0。

比利時下半場接戰未有太大起色，阿馬度奧拿拿及夏薩特其後在60和61分鐘被換出，而摩軍往後亦換走阿拉舒夫等4名球員。73分鐘，摩軍後備上陣前鋒沙比尼於左路窄位以右腳直接彎入罰球打開紀錄，之後比利時即有兩個調動，更在81分鐘換入盧卡古加強攻力，反而在補時階段藉薛耶治右路底線回傳中場阿布基拉射成2：0完場，取得球隊自1998年以來世盃首勝。

相關新聞：世界盃｜阿根廷將帥更衣室瘋狂慶祝1小時 助教艾馬落淚賀美斯入球

相關新聞：世界盃｜法國隊傳賓施馬退隊後更團結 靴南迪斯重傷後曾考慮掛靴

相關新聞：世界盃｜阿根廷奇兵成中場解藥 助賓菲加開季不敗勢再升值

相關新聞：世界盃｜澳洲射手建功後手勢傳情 兒子看台溫馨回敬

相關新聞：世界盃｜利雲度夫斯基決賽周開齋激動慶祝 國際賽入球數追平比利

相關新聞：世界盃｜美斯傳射建功創世盃紀錄 「我們的世盃現正開始」

相關新聞：世界盃︱美斯當救世主 傳射居功領阿根廷挫墨西哥保出線希望

相關新聞：世界盃︱麥巴比梅開二度 領衛冕法國險勝丹麥 今屆首隊出線16強

相關新聞：世界盃直擊｜疫下有旅行團看世盃 5天團多哈暨迪拜 越南導遊場外等待團友離場