世界盃｜日本意外1球不敵哥斯達黎加　出線形勢響警號 (19:58)

首仗爆冷擊敗德國隊取得「大金星」的日本隊，今仗有憲仁親王妃久子及國際足協（FIFA）會長恩范天奴成為座上客，是役「藍武士」有多達5個調動，其中山根視來取代有傷在身的酒井宏樹擔任正選右閘，鋒線則有上仗後備上陣建功的堂安律，與上田綺世、相馬勇紀首獲正選合力掛帥攻堅。

不過，日本隊主帥森保一的輪換陣容在上半場發揮平平，多次嘗試在兩翼側擊及中路小組入楔，皆疑因默契不足錯失攻門機會，終與無甚進攻威脅的哥斯達黎加隊互交白卷完半場。

換邊後，日本隊一口氣率先換入伊藤洋輝及上仗反勝功臣淺野拓磨，入替長友佑都及上田綺世，並加快比賽節奏圖破悶局。62分鐘，藍武士在禁區頂博得罰球，並換入翼鋒三笘薰入替山根視來加強攻力，惟相馬勇紀施射罰球高出無功而還。及至70分鐘，剛後備上陣不足3分鐘的翼鋒伊東純也博得犯規，日本隊再次於禁區頂取得罰球，惟鎌田大地操刀射中人牆，再次錯失入球良機。

81分鐘，吉田麻也在自家禁區解圍高而不遠，被對手截擊後由基沙富拿冷箭得手，令哥軍首次中龍埋門便取得入球，以1球領先。完場前日本隊全軍壓前，88分鐘，鎌田大地在12碼點附近接應傳中施射被敵軍門將基羅拿華斯撲出，最終日本隊意外地以0：1不敵哥斯達黎加，兩軍同樣兩戰得3分，須在最後一輪分別面對西班牙及德國隊爭取出線。

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